Todavía no hay acuerdo por el coordinador

A pesar de ser el candidato número uno para ser el sucesor de Marcelo Ramos en la coordinación de juveniles, Gabriel Perrone todavía no ha resuelto su situación en River Plate, donde actualmente se encuentra dirigiendo la Cuarta División, siendo una persona muy cercana a Marcelo Gallardo. La dirigencia de Gimnasia se ha contactado con el ex ayudante de Timoteo Griguol, pero todavía no han establecido un contacto formal. Esto sucede porque el Lobo espera que Perrone rescinda su contrato con el Millonario y, a partir de allí, ponerse de acuerdo en lo económico; ya que está la confianza en el trabajo hecho por el director técnico en su paso como entrenador de Primera y en juveniles de diferentes equipos del país y el continente.



Hasta que no se resuelva esta situación no habrá una definición final. Lo cierto es que también Víctor Bernay espera un llamado oficial, ya que se reunió hace semanas y cuando parecía que estaba todo acordado apareció el nombre de Gabriel Perrone como la primera opción.