Tom Brady anunció su retiro de la NFL

Tom Brady de 44 años, el quarterback más exitoso de la National Football League, anunció hace pocos instantes su retiro del deporte. Tom Brady se va con un récord de haber ganado 7 SuperBowls, 6 con New England Patriots y uno con los Tampa Bay Buccaners,3 premios del jugador más valuado de la liga y fue elegido en 15 oportunidades para el ProBowl.

"Siempre creí que el football es un deporte de "todo incluido" si no se entrega el 100% no tendrás éxito y eso es lo que más amo de nuestro juego", dice el comunicado publicado en sus redes sociales.

"Hay un desafío físico, mental y emocional cada día que me permitido maximizar mi máximo potencial. He dado lo mejor estos 22 años. No hay atajos al éxito ni el campo ni en la vida", continuó.

"Es difícil para mi escribir esto pero aquí va: no voy a hacer ese compromiso competitivo más. He amado mi carrera en la NFL y ahora es momento de enfocar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención", aseguró.

De esta manera, y agradeciendo a sus fans y compañeros de equipo, Brady aseguró que le dejará camino a "la próxima generación de atletas".