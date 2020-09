Tras la suspensión Estudiantes entrenó

Los cuerpos técnicos y los responsables médicos acordaron no jugar el amistoso porque no está permitido el uso de los vestuarios y, con la lluvia, no eran las condiciones ideales para que el plantel de Sergio Rondina tuviera que volverse sin higienizarse con el mal tiempo reinante. No era recomendable para la salud de los futbolistas.

Desábato igualmente dispuso una práctica de fútbol de 60 minutos con los dos equipos que tenía pensado parar en el juego con Arsenal. Por un lado, el equipo “gris” (titulares) formó con Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Mauricio Guzmán, Juan Fuentes y Nicolás Pasquini; Javier Mascherano, Iván Gómez, David Ayala y Lucas Rodríguez; Angel González y Leandro Díaz.

El equipo que jugó con pechera naranja alistó a Emiliano González; Facundo Mura, Nicolás Bazzana, Luciano Squadrone e Iván Erquiaga; Bautista Kociubinski, Diego García, Andrés Ayala y Darío Sarmiento; Martín Cauteruccio y Federico González.

Los que no tuvieron minutos de fútbol fueron Nazareno Colombo, con un esguince de tobillo derecho, y Mauro Díaz, con un distensión en el bíceps femoral, y en la semana se sumará al trabajo con normalidad.

El miércoles por la tarde, en el estadio Uno jugará contra Vélez, el sábado 10 de octubre con Huracán y se busca un rival para el sábado 3.