Turf: Elcisa buscará en La Plata el éxito que se le niega en Palermo

Con el comienzo de noviembre, el Hipódromo platense va por el segundo mes de actividad tras el reinicio del turf.

Hoy vuelve a abrir sus puertas nuevamente a partir de las 12.30 y hasta que “se ponga el sol” (la de desquite se corre a las 19) habrá un gran programa compuesto por 14 carreras, teniendo como principal atracción la disputa del Especial Club Hípico Santiago de Chile (1.100 mts.) reservado para yeguas de 4 años y más edad, ganadoras como mínimo de tres carreras.

Del exiguo lote de cinco competidoras destaca su chance Elcisa, que buscará la quinta victoria de su campaña. Embozada Nistel y Kali Maní serán las rivales a vencer.

CANDIDATOS PARA HOY EN LA PLATA

1ª.) POTRA CHAMP (13) PIRE PORA (12) MINI PLACER (6)

2ª.) AD LIBITUM (10) HONOR AL TANO (4) MACHMAZE (15)

3ª.) ELCISA (4) EMBOZADA NISTEL (1) KALI MANÍ (2)

4ª.) SAUCILY KAL (12) SEA KALATH (14) CITY SLEW (8) ANTONELLA FLA (9)

5ª.) MORNING GLORY (3) LENUSHKA (8) TEMPLE TREASURE (10)

6ª.) RAPALE (3) JOY COPLELIA y Cía (1-1A) MUSIC NISTEL (4)

7ª.) BY SUMBA(1) FANTASY LETAL (5) CINNAMON CREAM (7)

8ª.) ROGIER (7) MOKACCINO (4) EL MAORI (12) MIMADO KNOCK (9)

9ª.) RENATO (12) ALEGRE CHUCK (8) NATANAEV (10)

10ª.) LA CAPI (6) LA VIEJA CHISTER (12) EDER BIZI (7)

11ª.) AL RESCOLDO (8) NOCTURNO CAT (10) UNLOCK YOUR WISH (4) CHAPITA IRRI (5)

12ª.) SOY TORMENTOSO (14) GASPY (4) INTRATABLE (7)

13ª.) LA VANIDOSA (2) THE ROYAL ROSE (13) INESSA (10)

14ª.) CON CORAZÓN (10) GORDITO GOLPISTA (13) POTRO VINY (14) EL DE CUMA (12)