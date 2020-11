Tyson vuelve al ring en una pelea millonaria

Finalmente, el día llegó. Mike Tyson volverá a competir de manera oficial hoy, luego de 14 años desde su retiro.

La velada frente a Roy Jones Jr., otra potencia, será en el estadio Staples Center de Los Ángeles, que recibirá al histórico boxeador por una nueva ocasión en su carrera, y comenzará a las 22 por la pantalla de ESPN 2.

La última pelea de Tyson se dio en el año 2006, cuando se enfrentó a Corey Sanders en una exhibición. La disputa de esta noche estará programada en ocho asaltos de dos minutos en lugar de tres. El ganador recibirá un cinturón real y el ring también será el oficial. En la tarde de ayer se realizó en la ciudad el tradicional pesaje entre ambos.

Al mismo tiempo, en la pelea no estará permitido el nocaut, algo que fue considerado como un insulto para ambos aficionados. Esto se debe a que la Comisión Atlética de California no tiene permitido que exista esta condición en los boxeadores mayores a 50 años. Al mismo tiempo, esto garantiza que el combate llegará a los ocho asaltos, salvo por una lesión o corte grave.

Tyson recibirá una suma cercana a los 10 millones de dólares por competir en la pelea, mientras que su rival, de 51 años y excampeón mundial de los pesados al igual que Mike, ganará un millón de dólares. A pesar de esto, el boxeador de 54 años aseguró días atrás que su intención era donar este dinero a fines benéficos. “Será para varias organizaciones benéficas, por lo que nadie tendrá que preocuparse de que yo me haga rico o se ponga celoso y diga que hago esto por dinero. No obtengo nada y me siento bien haciendo esto porque puedo”, puntualizó.

En las horas previas a su regreso, Tyson recordó a Diego Armando Maradona, quien falleció el miércoles a sus 60 años. “Se fue la Mano de Dios, nos ha dejado Maradona. En 1986 ambos ganamos nuestros campeonatos mundiales y eso lo usan para compararnos a los dos. Era uno de mis héroes y un amigo. Lo respetaba mucho. Lo extrañaremos mucho”, escribió el estadounidense en sus redes sociales.