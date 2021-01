Último partido de Cambaceres en el Torneo Transición

Sin chances de pelear por el primer ascenso pero con otros objetivos por delante, Defensores de Cambaceres cerrará hoy la primera parte del torneo visitando a Claypole, elenco que se juega la posibilidad de jugar esa ansiada final contra Liniers. El encuentro comenzará a las 17.10 y será arbitrado por Daniel Zamora.

Hay que buscarle algún atractivo a este partido para el Rojo que, si bien no incidirá para su futura participación en el Reducido, tiene algunos condimentos. El primero de ellos ser árbitro de la definición del campeonato, ya que su rival marcha puntero y quiere llegar a la final. Pero más allá de las posibilidades del Tambero, Camba no quiere volver a ser último en un torneo de la D como ocurrió hace un año y para ello necesita obtener un resultado positivo. Además, le servirá a Rubén Agüero para ver a algún jugador en acción que no venía jugando de manera regular.

El torneo que viene haciendo Camba es muy malo. Con apenas 4 puntos sobre 15 posibles (un triunfo, un empate y tres derrotas) está muy lejos de lo esperado y de las ambiciones que tenía este plantel. Ahora el objetivo será mejorar el nivel de juego y concentrarse decididamente en la segunda chance de ascenso, donde ahí sí ya no habrá el más mínimo margen de error. En el mejor de los casos, serán tres partidos para intentar el ascenso.

Pero ese sueño hay que sostenerlo con un funcionamiento que aún no aparece en el equipo.

Con un local obligado a ganar, Camba, ya sin presiones, intentará hacer su juego y demostrarse a sí mismo que está para dar pelea. El posible 11 para enfrentar al Tambero es: G. Roncevich; I. Berterreche, J. Loyola, E. Caroccia, T. Squie; Ruchetta, D. Lacerra, L. Portilla, D. Ramírez; A. Navarro y E. Torancio.