Un Lobo alternativo quiere aullar por Sudamericana

Apartir de las 19:00, el Lobo estará siendo local frente a Goiás por la Fecha 3 del Grupo G de la Copa Sudamericana en el Juan Carmelo Zerillo. Allí, buscará sumar las primeras unidades en este certamen y hacerse fuerte con su gente para seguir con chances de clasificación en los tres partidos restantes, dos de los cuales serán de visitante: frente a los brasileros y a Universitario de Perú.

Después del empate contra Tigre, Gimnasia ahora se pone en modo Copa Sudamericana para mantener las esperanzas. Así, estará recibiendo al Verdao, que tampoco pudo ganar en las primeras dos fechas pero, a diferencia del Albiazul, pudo sumar tras los dos empates. Por el lado del equipo de Sebastián Romero la idea es administrar las cargas en medio de una seguidilla exigente de partidos y en vísperas de un duelo importante el lunes que viene frente a Arsenal por la Liga Profesional, donde también debe ganar para empezar a salir de los puestos de abajo.

En ese sentido, Chirola tendrá el cambio obligado de Alan Lescano por la lesión; y los regresos de Cristián Tarragona y Eric Ramírez, aunque todo parece indicar que solo el ex Vélez irá de arranque. Sin embargo, no sería la única modificación; porque en esta búsqueda de darle descanso a jugadores, todos los que jugaron contra el Matador tendrán descanso y serán once cambios respecto a ese encuentro.

Con una decisión totalmente sorpresiva, el Tripero tendrá un equipo alternativo, salvo Tarragona, que será el capitán. Es decir, contará con varios jugadores que tuvieron poco rodaje en este inicio de año, como Tomás Fernández y Nelson Insfrán; o que directamente no han jugado, como Rodrigo Gallo. De esta manera, el DT Mens Sana guarda todo pensando en el lunes contra el Arse por la Liga. Por el lado de la visita, el conjunto goiano llegó el martes a La Plata y ayer se entrenó en el Country Club de City Bell de Estudiantes. Sin embargo, a pesar de que no hubo confirmaciones del equipo por parte de Emerson Ávila, la idea es repetir el mismo equipo que viene de caer por 1-0 frente a Inter en Porto Alegre por la Fecha 3 del Brasileirao. Así, el Goiás quiere ganar por primera vez en suelo argentino en lo que será su quinta participación aquí.

Sorpresa en los convocados

Al igual que en el equipo inicial, en la lista de concentrados también hay sorpresas; porque Agustín Bolivar ni siquiera estará en el banco de suplentes, mientras que Rodrigo Castillo y Nicolás Contín también fueron desafectados. Aunque los dos futbolistas no tienen minutos desde hace algunos partidos, ahora se decidió que Sebastián Cocimano, Rodrigo Gallo y Leandro Mamut estén en la nómina y desde ayer se encuentran concentrando en la Casona.

La última vez que Cocimano tuvo minutos en Gimnasia fue a finales del 2021, cuando ingresó en el Clásico igualado 4-4 en el Bosque. Mientras que Gallo había sido convocado en algunos encuentros entre 2019 y 2021, pero hoy será su debut oficial.

Los dos futbolistas tuvieron paso por el ascenso durante todo el 2022 en calidad de préstamo.