Un Lobo diezmado define todo para ir a La Paternal

El plantel de Gimnasia se entrenó ayer por la mañana en Estancia Chica a partir de las 9:30 donde Sebastián Romero volvió a sufrir una mala noticia. Esto se debe a que Cristian Tarragona no podrá ser de la partida mañana frente a Argentinos Juniors porque el delantero sufrió una distensión en uno de sus isquiotibiales y para que no termine en una lesión más grave, se decidió que no juegue y así intentar recuperarlo para la semana que viene.

De esta manera, este será el tercer cambio obligatorio y las tres salidas son fundamentales para el juego del Lobo porque además de Tarragona, Leonardo Morales tuvo un desgarro en Colombia e Ignacio Miramón debe cumplir la fecha de suspensión por llegar a las cinco amarillas frente a Belgrano. Con este panorama, además de estas tres modificaciones hay una duda en Chirola que buscará resolverla hoy y es si sigue Nicolás Colazo o si ingresa Alexis Steimbach.

Por Tarragona, Ivo Mammini es el máximo candidato a suplantarlo y hacer dupla en ataque, mientras que por Leonardo Morales ingresaría Diego Mastrángelo y Nicolás Sánchez haría lo propio en el mediocampo por Miramón. Con el ingreso de Steimbach, el Ruso iría a la banda derecha para que Alan Lescano sea el volante por izquierda mientras que si Colazo sigue en el 11, el Pipa será el que se mueva a la derecha y el ex-Boca continuará por el carril izquierdo.

Hoy por la mañana será la última práctica en Estancia Chica donde Romero definirá el equipo y también la lista de concentrados que seguramente tenga a Bruno Palazzo y Leandro Mamut nuevamente en la nómina, aunque resta definir que jugador subirá para reemplazar a Tarragona e ir al banco de suplentes.

POSICIONES

1 River Plate 30 12 10 0 2 22 5 +17

2 San Lorenzo 24 12 7 3 2 14 5 +9

3 Belgrano 24 13 7 3 3 13 9 +4

4 Lanús 22 13 6 4 3 21 14 +7

5 Rosario C. 22 12 6 4 2 16 14 +2

6 Talleres (C) 21 12 6 3 3 20 10 +10

7 Def y Justicia 21 12 6 3 3 16 8 +8

8 Godoy Cruz 20 13 6 2 5 17 17 0

9 Argentinos 18 12 5 3 4 15 8 +7

10 Racing Club 18 12 5 3 4 15 13 +2

11 Estudiantes 18 12 5 3 4 13 12 +1

12 Newells 18 13 5 3 5 10 12 -2

13 Platense 17 12 4 5 3 14 14 0

14 Instituto 16 12 4 4 4 12 13 -1

15 Tigre 16 12 4 4 4 12 13 -1

16 Velez 15 13 3 6 4 16 13 +3

17 Sarmiento (J) 15 13 4 3 6 14 14 0

18 Central Cba 15 13 4 3 6 8 15 -7

19 Boca Juniors 14 12 4 2 6 13 12 +1

20 Colon 14 13 2 8 3 12 14 -2

21 Huracán 13 12 3 4 5 13 17 -4

22 Barracas C. 13 12 3 4 5 10 16 -6

23 Banfield 13 12 3 4 5 8 14 -6

24 Arsenal 11 13 3 2 8 11 19 -8

25 Gimnasia 11 12 3 2 7 9 20 -11

26 Independiente 10 12 1 7 4 9 13 -4

27 Atl Tucumán 10 12 1 7 4 8 15 -7

28 Unión 8 13 1 5 7 8 20 -12