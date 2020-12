Un Lobo diezmado quiere dar el batacazo

En una semana trágica para Gimnasia que comenzó con la derrota en el último minuto frente a Banfield, la lesión de Goltz y la expulsión de Weigandt, se le sumaron casos de Covid-19 en jugadores titulares y en el preparador físico del plantel.



Ya en la previa del encuentro con el Taladro, Durso e Ignacio Miramón dieron positivo de Covid-19 y en la tarde del sábado ampliaron la lista Tijanovich, Gómez y el profe Daul. Con temor de que esto sea peor, ayer hubo testeos para todo el plantel por medio de un rebrote y quienes dieron positivo fueron García y Alemán.



Los que dieron positivo el sábado tienen síntomas leves aunque se encuentran bien de salud y cuentan con un seguimiento de los médicos del club, pero el Caco y el uruguayo hasta el momento no tienen síntomas y por eso mismo hoy se les hará un nuevo hisopado para ver si pueden ser falsos positivos. En el caso de que este nuevo PCR de negativo no tendrán la necesidad de seguir en aislamiento como sucede desde ayer.



Con todas estas bajas, la dupla conformada por Martini y Messera deberá hacer cuatro cambios obligados respecto al último encuentro y en la práctica de ayer se paró un posible equipo que se podría confirmar en la mañana de hoy.



Lo que está confirmado es que Ayala ocupará el lateral derecho mientras que Leonardo Morales y Germán Guiffrey serán los centrales pero las dudas están en el mediocampo. Si es un 4-4-2, como fue probado ayer, jugarán Mancilla y Paradela en el medio con Carbonero y Miranda por las bandas y la dupla de ataque será Ramírez y Contín.



Si se sigue con el 4-2-3-1, el doble cinco podría ser Mancilla y Licht/Miranda, Ramírez/Carbonero por derecha, Paradela de enganche y Miranda/Carbonero por izquierda, con Contín de centro delantero.



Por el lado del equipo visitante, Medina todavía mantiene la duda en el arquero ya que el guardameta de 18 años Blázquez sería el titular tras el minidesgarro de Marcos Díaz, pero el ex-Boca y Huracán viajó igual con la delegación de la T. En el caso de que ataje el juvenil, el equipo no sufrirá más cambios ya que Enzo Díaz ayer se entrenó normal con el resto del plantel.

Sin sorpresas en la lista

Luego de lo que fueron todas las bajas para el encuentro de hoy a la noche en el Bosque a partir de las 21.30, la lista de convocados hecha por Leandro Martini y Mariano Messera sufrió grandes modificaciones pero no tuvo ninguna sorpresa respecto a los juveniles del club.



Respecto al último partido contra Banfield habrá seis bajas en la nómina y una alta. Quienes estarán afuera son Marcelo Weigandt, Paolo Goltz, Matías García, Matías Gómez, Brahian Alemán y Horacio Tijanovich, mientras que Tomás Fernández será el jugador que tendrá su primera convocatoria en esta Copa Diego Armando Maradona



El defensor juvenil había sufrido un esguince en su rodilla derecha y estuvo afuera un mes, la lesión fue en la semana previa al debut con Patronato y luego le tomó unas semanas volver a estar en la consideración.



Para este partido se esperaba la convocatoria de algunos juveniles más ya que hay lugares disponibles, pero para sumar a quienes están entrenando en el selectivo había que presentar una nota el día martes, teniendo en cuenta que estas bajas serán por dos semanas, seguramente mañana habrá una presentación para el partido contra San Lorenzo.



Quienes quedaron afuera de la convocatoria volvieron a ser Jesús Vargas, Lucas Barrios y Sebastián Cocimano. Este último volvió a entrenarse a la par durante la semana pasada y todavía no está apto para ser tenido en cuenta, mientras que el delantero paraguayo está cerca de rescindir el contrato y el venezolano sigue sin convencer a los técnicos del Lobo desde su llegada a principios de 2019.