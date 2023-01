Una baja más para Demichelis

En el entrenamiento de ayer, Agustín Palavecino no estuvo a la par de sus compañeros y se confirmó que no viajará hoy a Santiago del Estero para lo que será el debut de River mañana frente a Central Córdoba en el Estadio Madre de Ciudades. El ex-Platense tiene una molestia muscular desde la última parte de la pretemporada en Miami y se entrena de manera diferenciada. De esta manera Martín Demichelis suma una baja a las ya confirmadas de Paulo Díaz (se hizo una artroscopia por una lesión meniscal y no llega al 100 por ciento), David Martínez (tendinopatía rotuliana), Nicolás de la Cruz (se hizo una limpieza de rodilla) y Matías Suárez (sinovitis crónica). Sumado a Matías Kranevitter, que se está recuperando de la lesión sufrida en diciembre en el amistoso en San Luis.

De esta forma, el equipo se confirmará hoy luego del último entrenamiento pero sería: Armani; Herrera, Maidana, Mammana, Casco; Pérez, Aliendro, Fernández; Solari, Borja y Paradela.