Una final para el Lobo en el sur

El Lobo no está pasando un momento de paz, y luego de la charla pospartido frente a River entre Leandro Martini y Mariano Messera junto a los dirigentes, quedó en claro que el apoyo por parte de la Comisión Directiva no es el mismo y que todo pende de un hilo a medida que pasan las fechas. Por eso mismo, el encuentro de hoy contra Lanús a las 16:30 en la Fortaleza no será uno más para la dupla técnica, que tiene pensado solamente un cambio respecto al equipo que empató el domingo en el Bosque.

Manuel Insaurralde cumplió la fecha de suspensión y se perfila como la única modificación en el once. Lo hará en el lugar de Matías Miranda, quien no viene teniendo su mejor rendimiento. Luego, el resto del equipo sería el mismo con el Pulga Rodríguez como enganche y nuevamente de titular como delantero Rodrigo Holgado.

Además de Insaurralde, Nery Leyes también cumplió su fecha y estará en el banco de suplentes para enfrentar al Granate, que no tiene el once definido aunque Luis Zubeldía admitió que hará uno o dos cambios después de la goleada sufrida contra Vélez el sábado a la tarde.

Hasta el sábado, sin descanso



Luego del partido de hoy, el plantel de Gimnasia se entrenará mañana y pasado pensando en el encuentro del sábado frente a Huracán en el Bosque por la novena fecha. De esta manera, los futbolistas completarán tres semanas al hilo sin descanso por la doble competencia y la fecha entre semana de la Liga Profesional. Dependiendo cuándo juegue contra Godoy Cruz, se verá si finalmente hay día libre este domingo posenfrentamiento con el Globo.