Yoel Campos, el hincha que le canta a Estudiantes, al fútbol y a la primavera

Yoel Campos tiene 25 años. Vive en el Barrio Cementerio de La Plata y conoció las aulas de varias escuelas de Los Hornos en su formación secundaria.

Con expresiones de adolescente aventurero, voz desarrollada y un talento propio y definido, este nuevo músico de Estudiantes no para de sumar seguidores en Instagram, en donde durante la pandemia miles de fanáticos del Pincha le dieron likes a sus intervenciones en el mundo virtual.

Con su trabajo trasmite alegría y, en cierta forma, ayuda a las personas a pasar de forma llevadera el aislamiento durante la cuarentena.

De perfil rockero y una banda conformada entre amigos y compañeros del colegio, este joven pasó por el estadio de 1 y 57 y empujó con energía al equipo de Desábato para romper el maleficio y empezar a ganar en los amistosos.

Diario Hoy lo convocó y el joven aceptó la cita en el emblemático Paseo de los Profesores, en donde en otra soleada jornada de primavera, la música acompañó el circuito y las combinaciones que se vieron en la cancha.

“Se me dio por cantarle al Pincha, que es el club al que amo. La pasión por el club movilizó la pasión por la música también. Los muchachos de la hinchada me pasaron algunas letras que ellos generaban y yo le fui dando forma. Me está pasando que muchos chicos y chicas me dicen: ‘¡Qué buenas canciones! Me las estoy aprendiendo’”, contó.

Campos vive en Altos de San Lorenzo, y más allá de cantarle casi siempre a Estudiantes (y en ocasiones también a la Selección), no deja de ser un platense que se relaciona y tiene amigos que son de Gimnasia.

“Es una situación complicada, porque yo me manejo de noche en los recitales. Por suerte por ahora fue más la gente de Gimnasia que me felicitó y me dio la mano, que la que me bardeó y me dijo que pare un poco la mano con los temas”, comentó.

“Entre el equipo de Simeone y el de Sabella, me quedo con el de Pachorra. Y mi sueño es poder ver una Libertadores ganada acá en Uno”, explicó el hincha del Pincha que está llamado a seguir los pasos de otros artistas platenses que decidieron identificarse y cantarle al club, como el grupo Los Confites (furor en los 90) o el propio Iván Sadowski, mucho más acá en el tiempo.