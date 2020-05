Acudió al médico por un dolor de espalda y descubren que tiene tres riñones

Un sujeto visitó una clínica en la ciudad de Sao Pablo, quejándose de un dolor agudo en la parte baja de la espalda. Después de ser revisado para diagnosticar el mal que lo aquejaba, descubrieron que tenía un riñon adicional. Afortunadamente, este tipo de anomalías no suelen ser peligrosas para la salud.

Los expertos que lo atendieron hablaron sobre el hallazgo en The New England Journal of Medicine. Al atender al paciente de 38 años para entender las causas del dolor, le realizaron una tomografía computarizada. Para su asombro, en las imágenes encontraron que además de una hernia discal en la región lumbar, tenía también tres riñones en lugar de dos.

Renato Foresto, uno de los médicos que realizaron el descubrimiento y el posterior informe para la revista científica, expresó la primera impresión al percibir en la imagen de la tomografía los tres órganos: "Nunca habíamos visto algo así. Fue una sorpresa, seguida de la preocupación de que hubiera algo mal con la salud del paciente".

Sin embargo, el hecho de tener tres riñones, al menos en el caso de este hombre, no afecta la función renal del paciente, que se mostró en todos los análisis sin ninguna anomalía con respecto a lo fisiológico. Lo que provocaba el dolor era, en efecto, una hernia de disco, que fue pertinentemente tratada por los profesionales.