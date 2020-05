Arrestaron al policía que mató al afroamericano

Derek Chauvin fue detenido durante la tarde de ayer por el asesinato de George Floyd en Mineápolis, según el comisionado de Seguridad Pública, John Harrington.

Chauvin fue despedido de la policía pero, sin embargo todavía no será imputado según lo que dijo el fiscal del condado Mike Freeman. "No tenemos intención de imputar cargos ni de detener" a este exagente. "Hay otras pruebas que no respaldan un cargo penal. Necesitamos sopesar todas esas pruebas para llegar a una decisión coherente, y lo estamos haciendo lo mejor que podemos", precisó Freeman en declaraciones a los medios, que provocaron una escalada aún mayor de las protestas.