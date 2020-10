Biden saca una ventaja de 20 puntos a Trump en Miami para las elecciones

El candidato demócrata, Joe Biden, logró mayor favoritismo sobre su oponente republicano, el mandatario Donald Trump, para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en Estados Unidos, al sacar en una encuesta una diferencia de 20 puntos en el condado de Miami-Dade, el más poblado de la disputada Florida.

De esta manera, Biden avanza entre los votantes hispanos, salvo entre los de origen cubano, grupo en el cual, sin embargo, acorta distancias, según el sondeo.

El que fuera vicepresidente con Barack Obama (2009-2017), que hoy visita Miami por primera vez en esta campaña, acumula 57% de intención de voto entre el electorado de este condado, fundamental para la conquista del máximo cargo, ya que envía 27 delegados al Colegio Electoral.

Trump, que busca la reelección, ahora impedido de protagonizar actos públicos por haber contraído coronavirus, registra 37%, según un sondeo difundido hoy por Bendixen & Amandi International y el diario Miami Herald.

La encuesta hecha entre el 1 y el 4 de octubre, es decir, tras el primer debate presidencial y un día después de conocerse la dolencia de Trump, muestra además a Biden ganando terreno entre los votantes hispanos, que en un 49% tienen intención de otorgarle su confianza frente al 43% que lo hará por el republicano.

El mismo sondeo, hecho hace un mes, mostraba a ambos casi empatados entre los latinos.

No es el caso de los votantes de origen cubano, donde el actual presidente tiene un 61% de apoyo y Biden un 35%, según la encuesta realizada a 600 votantes y con un margen de error de 4 puntos.

No obstante, en este apartado, Trump perdió terreno respecto a septiembre, cuando la misma encuesta lo mostraba con un 68% de intención de voto y 38 puntos de ventaja sobre su adversario, situación que en octubre se redujo en 12 puntos.

“Hay indicios de que los intensos esfuerzos de Joe Biden para cultivar votantes hispanos en el condado de Miami-Dade pueden estar dando dividendos”, evaluó Fernand Amandi, de la firma encuestadora, en declaraciones que recoge el Miami Herald y cita la agencia de noticias EFE.

La visita de Biden a Miami le sigue a una intensa campaña publicitaria desplegada en las últimas semanas, dirigida en especial al electorado hispano, y que ha contado con el apoyo del exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, quien donó millones de dólares para pagar publicidad.

Un análisis del medio, especializado en política, refleja que en el área metropolitana de Miami y Fort Lauderdale se han desembolsado unos 33 millones de dólares en anuncios, en inglés y español, aunque el mayor monto se dirigió a Florida Central, donde se asienta una numerosa comunidad de puertorriqueños.

Trump fue dado de alta

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció en sus redes sociales que le darían el alta ayer a las 19.30 (hora en Argentina) del Centro Médico Walter Reed, donde fue internado el viernes por síntomas de coronavirus.

“¡Me siento muy bien! No le tengan miedo a la Covid. No dejen que les domine la vida. De-sarrollamos, bajo el gobierno de Trump, varias drogas y conocimiento excelentes. ¡Me siento mejor de lo que me sentía hace 20 años!”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.