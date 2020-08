Brasil perdió 8,9 millones de empleos

El coronavirus no da tregua en Brasil y la economía mantiene su tendencia hacia la baja. La tasa de desocupación al­canzó el 13,3% durante el segundo trimestre del año, siendo la cifra más alta desde 2017.

Según informó el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE), 8,9 millones de personas perdieron sus puestos de trabajo, siendo el comercio, la construcción y el sector doméstico, los rubros más afectados por la pandemia.

Adriana Beringuy, analista de IBGE, aseguró que del número total de desempleados, “6 millones eran trabajadores informales”. Hoy en día, el 36,9% de los empleos en Brasil se sostienen en la informalidad.

De los casi 9 millones de desocupados, 1,3 millones son trabajadores domésticos, 2,1 millones se dedicaban al comercio y 1,1 millones a la construcción.

Asimismo, desde la institución aseguraron que hay un número récord de 5,7 millones de personas que se encuentran aptas para trabajar pero no buscan empleo. “Hay un aumento de la fuerza potencial, de personas que a pesar de no estar buscando empleo, desearían tenerlo, y al observar las razones de por qué no están buscando, un gran contingente alega motivos relacionados con la pandemia”, contó Beringuy.

Diez días atrás, Adolfo Sachsida, secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, dijo que muchas personas “no están buscando empleo porque saben que no sirve buscar en este momento. Pero apenas reabra la economía, el desempleo va a dar un salto”.

La pandemia sigue vigente en territorio brasileño, motivo por el cual se espera que la tasa de desempleo siga con esta tendencia. Con un total de 2.862.761 contagios y 97.418 muertes, Brasil es el segundo país con mayor cantidad de casos de coronavirus a nivel mundial.