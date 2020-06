Brasil registró en mayo el mayor déficit fiscal de su historia

Brasil registró en mayo un déficit fiscal primario de 126.600 millones de reales (unos US$ 23.100 millones), el mayor de la historia para un período mensual y 8 veces mayor que el registrado el mismo mes del año pasado, como consecuencia de los efectos económicos de la pandemia de coronavirus.

El Tesoro Nacional indicó en un comunicado que el gasto público creció más allá de lo esperado, a raíz de las líneas de socorro a personas físicas, bancos y empresas para enfrentar el impacto de la Covid-19.

El récord se registró en el déficit primario, es decir, sin considerar los gastos correspondientes a los intereses de deuda, frente al rojo anotado en mayo de 2019, de 14.700 millones de reales (US$ 2.689 millones).

"El déficit de mayo es explicado por la reducción significativa de recaudación, combinada con el aumento de los gastos del Poder Ejecutivo por la pandemia, así como el adelanto del aguinaldo a jubilados y pensionados", explicó el comunicado.

De enero a mayo el déficit primario acumuló US$ 222.500 millones de dólares, unos US$ 40.000 millones más que en los primeros cinco meses de 2019, y se acerca a los US$ 280.000 millones proyectados al inicio de la pandemia para todo 2020.