Caos por contagios en Inglaterra tras la reapertura de bares

Tras haberse liberado a los restaurantes, pubs y bares en Inglaterra, la situación se vio desbordada y denunciaron que en muchos casos no se respetó el distanciamiento social ni el uso de barbijos.

En esta línea, habiendo transitado un par de días caóticos en sus reaperturas, algunos de estos bares volvieron a cerrar sus puertas ya que clientes suyos dieron positivo de COVID-19 y esto encendió alarmas.

El mejor ejemplo es el The Lighthouse Kitchen and Carvery, que utilizó su cuenta de Facebook para dar la noticia “que no querían dar”, pero que finalmente el bar “se cerrará debido a que un cliente dio positivo de COVID-19".