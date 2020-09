Captan el momento en el que una araña de gran tamaño devora a un pájaro

Como se aprecia en el clip de 54 segundos, que se volvió viral en Twitter, una araña se come a un pájaro. La cuenta de Twitter Dark Side of The Nature asegura que la araña es una avicularia, especie que se puede ver en América del Sur como en Centroamérica.

De acuerdo con páginas especializadas, este tipo de arañas tienen un curioso método de defensa en contra de sus depredadores pues, tras correr para huir, lanzan una bola de excremento blanco.

Aunque estas arañas suelen ser violentas, también hay algunas especies que son tranquilas y no comen carne. Incluso algunas suelen ser usadas de mascotas en ciertos países.

El video del impactante hecho ha impresionado a internautas en Twitter, TikTok, Facebook, Instagram y otras redes sociales, en donde ya superó el millón de reproducciones.