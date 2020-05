Casi 42000 casos de coronavirus en Florida.

Autoridades sanitarias de Florida informaron hoy que el estado del sur de Estados Unidos alcanzó los 41.923 contagios por el nuevo coronavirus, de los cuales 1.779 fueron mortales, mientras que los condados más afectados -excluidos hasta ahora de la desescalada- se preparan para levantar sus cuarentenas.

En la última jornada, hubo un total de 941 positivos y 44 decesos más, según detalló el Departamento de Salud estatal.

Miami-Dade y Broward siguen siendo los condados más golpeados por la pandemia de Covid-19, con 14.218 infectados y 505 muertos en el primero, y 5.826 casos y 258 fallecimientos en el segundo.

Por este motivo, estos dos condados del sureste de Florida son los únicos que hasta ahora no han sido autorizados a entrar en la fase uno del plan de reactivación económica lanzado la semana pasada por el gobernador Ron DeSantis.

Sin embargo, las autoridades de ambos distritos ya están barajando para el 18 de mayo sumarse a la reapertura, aunque con medidas específicas para evitar un repunte de los contagios.

La presión para levantar la cuarentena es fuerte, en particular en Miami-Dade, una zona que vive prácticamente del turismo, donde el parón económico provocado por el brote generó el mayor número de desempleados, reportó la agencia de noticias EFE.

"Ahora no es momento de bajar la guardia. El usar máscara no se trata de protección para usted solamente; es para proteger a los demás también. Como dice nuestro nuevo lema, 'yo te cuido a ti, y tú me cuidas a mí'", publicó en las redes sociales el intendente de Miami-Dade, Carlos Giménez.

En tanto, el alcalde de Broward, Dale Holness, pretende abrir el condado "con estrictos protocolos de seguridad" el 18 de mayo, para lo que cuenta ya con el respaldo de la mayoría de las autoridades locales de su jurisdicción.

Pese a que el número de infecciones por Covid-19 es aún elevado en el condado, la lista de negocios que podrían funcionar desde el lunes en Broward incluye restaurantes, tiendas, peluquerías, barberías, centros de manicura, autocines y también los gimnasios dentro de edificios residenciales.