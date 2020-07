Caso McCann: encontraron el sótano secreto donde vivió el sospechoso del secuestro

Christian Brueckner, el principal sospechoso del caso, alquiló un lugar en Seeize, Hanover durante el 2007 lo que llevó a la Policía a inspeccionar el lugar. Durante el allanamiento, encontraron un sótano que podría ser la clave para resolver el caso.

En la parcela se erigía un edificio que fue demolido pero sus cimientos siguen intactos como también el sótano. El lugar fue reportado por un vecino que recordó que Brueckner había vivido allí durante la desaparición de la niña y le comentó que planeaba irse al sur de Europa.

“Christian Brueckner tenía el jardín junto al mío. Llegó en 2007 y se fue después de un año. Me dijo que vivía fuera de la red, que no se había registrado con las autoridades, nadie sabía que estaba allí. Nunca hizo jardinería. No plantó nada ni trató de cultivar nada. Él solo se sentaba a tomar cerveza. En ese momento había un edificio en el jardín. Era una pequeña estructura de madera con solo una habitación para guardar herramientas y otras cosas, pero tenía una cocina. El edificio no era realmente una casa, podría llamarse un cobertizo. Pero tenía una bodega y debajo habría cimientos. Este edificio fue destruido en 2008″ declaró Wolfgang Kossack, de 73 años y vecino.

Los detectives buscan con radares de alta tecnología restos que pertenecen a la niña. Las autoridades alemanas declararon que tienen pruebas y hechos concretos para determinar que Madeleine está muerta pero no dispone de las pruebas médico legales.