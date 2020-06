China e India, al borde de la guerra

Tras los enfrentamientos entre tropas indias y chinas en el Valle de Galwan, que el lunes último dejó 20 bajas del Ejército indio, el primer ministro de la India, Narendra Modi, se reunió con los líderes de los principales partidos políticos para abordar la situación.

Modi habilitó al Ejército para “tomar medidas correctivas” y enfatizó que “las Fuerzas Armadas no dejan piedra sin remover para proteger al país” al declarar: “Ya sea por despliegue, acción o contra-acción, les aseguro que nuestras fuerzas en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de la India están haciendo todo lo posible para proteger al país. Les hemos dado toda la libertad para tomar medidas correctivas. Hoy tenemos la capacidad para que nadie pueda ver ni una pulgada de nuestra tierra. Las fuerzas indias son capaces de moverse juntas incluso en diferentes sectores ahora”.

El mandatario indio indicó: “La India quiere paz y amistad, pero el tema de su soberanía es supremo”, y agregó además: “Si bien, por un lado, hemos permitido que las fuerzas de defensa tomen las medidas que consideren oportunas, por otro lado, también hemos transmitido nuestra resolución a China por medios diplomáticos”.

Modi explicó el porqué del aumento en las operaciones de vigilancia al informar: “Debido a la infraestructura recién construida, nuestra capacidad de patrullaje ha aumentado, especialmente en la Línea de Control Actual (ALC). Debido a esto, la vigilancia ha aumentado y estamos informados sobre las actividades en la ALC a tiempo. Nuestros soldados pueden monitorear y responder en áreas que fueron descuidadas antes”.

“La tensión ha aumentado ahora, ya que estamos interrogando a cada persona en cada rincón y esquina, que no era el caso antes”, concluyó el mandatario.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, anunció que Pekín y Nueva Delhi “acuerdan resolver” las tensiones fronterizas en el Himalaya “a través del diálogo y la consulta, y hacer esfuerzos para aliviar la situación y salvaguardar la paz y la tranquilidad en la zona fronteriza”.

Y finalizó remarcando: “Le pedimos a la parte india que actúe de acuerdo con nuestro consenso, discipline estrictamente a sus tropas de primera línea para que no crucen la línea. No realicen provocaciones y no tomen medidas unilaterales que puedan complicar la situación”.

El enfrentamiento entre ambos países por territorios dentro de la zona del Himalaya data de 1962 con una guerra fronteriza de un mes, que dejó más de 10.000 muertos y culminó con la victoria de Pekín.