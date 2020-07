China tiene al operador de redes sociales más valioso del mundo

La empresa china de juegos en línea y propietaria del exitoso servicio de mensajería WeChat, Tencent Holdings, superó a Facebook y se convirtió en el operador de redes sociales más valioso del mundo por capitalización de mercado, según señala South China Morning Post. La valoración de mercado de la empresa aumentó este año hasta 670.000 millones de dólares, 12.200 millones más que la de su competidora occidental, lo que convierte a Tencent en la séptima compañía más grande del mundo.

En lo que a su valoración de mercado se refiere, las acciones de la compañía crecieron un 45 % hasta la fecha, 31 puntos porcentuales más que las de Facebook en la bolsa de valores de Nueva York durante el mismo período y se estima que el precio de las acciones podría crecer un 20% más durante el próximo año, elevando los 70 dólares que cuesta actualmente cada unidad accionaria hasta unos 84, para agosto de 2021, un rendimiento garantizado que hace atractiva la inversión en la compañía.

Según la empresa de asesoría financiera estadounidense Bloomberg, el fundador de Tencent, Pony Ma Huateng, es la persona más rica de China y la decimoctava más rica del mundo, con una fortuna valorada en 54.400 millones de dólares.

La caída de Facebook frente a una empresa oriental no resulta algo novedoso por estos días, ya que hace dos semanas fue otro gigante chino, Alibaba Group, con una capitalización de 677.400 millones de dólares, quien relegó a la empresa de Mark Zuckerberg para convertirse en la sexta firma más grande del mundo, por lo que no es ilógico pensar que con el aumento del crecimiento del PBI de China veremos que cada vez más sociedades comerciales de ese país ingresan en los top 10 o top 100 de las principales compañías. En dos semanas, Facebook pasó del puesto 6 al 8, y nada hace pensar que su caída a manos de empresas chinas no siga el camino descendente.

Según Kenny Wen, estratega de gestión de patrimonio de la empresa Everbright Sun Hung Kai, “esta tendencia a largo plazo continuará en el futuro previsible. Sin embargo, la pandemia y el empeoramiento de las relaciones entre China y EE. UU. pueden complicar la situación”.

Actualmente la compañía más valiosa del mundo es Saudi Arabian Oil, mejor conocida como Aramco, que tiene una capitalización de mercado de 1.750 billones de dólares. La sigue Apple, con 1.610 billones de dólares y Microsoft con algo más de 1.4 billones. El dato interesante sobre Tencent, es que cuando comenzó este 2020, la empresa apenas estaba en el top 10 y hoy ya lidera la segunda mitad del pelotón.