Colombia terminó la cuarentena

Luego de 160 días de cuarentena, Colombia dio por finalizada esa etapa y ahora pasan al “aislamiento selectivo”, atendiendo los puntos donde se produzcan contagios de Covid-19. Aprobaron la apertura de gimnasios, bares, iglesias y aeropuertos, aunque mantendrán limitaciones.

“En la nueva fase queremos ser claros en las restricciones: no hay aglomeraciones, no hay venta de licor en establecimientos, se pueden pedir protocolos por parte de los alcaldes para ese expendio, pero no es el patrón general”, afirmó el presidente Iván Duque.