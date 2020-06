El FMI dice que se perderán 300 millones de empleos

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un informe donde analiza la situación económica global a raíz de la pandemia del coronavirus que nació en China a fines del año pasado y hace más de tres meses castiga al mundo entero. En el documento advierten que la salida de la crisis es incierta, en especial por la contracción mundial y la pérdida de empleos.

“La pandemia de la Covid-19 tuvo un impacto más negativo en la actividad en la primera mitad de 2020 y se proyecta que la recuperación sea más gradual de lo que había­mos pronosticado. Se espera que todas las regiones experimenten un crecimiento negativo en 2020”, señalaron desde la entidad.

En este informe resaltaron que la contracción, que se estima que sea este año de un 4,9%, se acrecienta con la incertidumbre de no saber cuál será el futuro de la pandemia, que todavía no terminó y en algunas regiones, como en el caso de nuestro país, aún no alcanzó su pico máximo de contagio y afectación mortal.

Mundo sin trabajo

En este mismo análisis, la entidad multilateral dio dramáticas escenas del futuro cercano en cuanto al empleo, ya que estiman que cerca de 300 millones de personas no tendrán trabajo. En este sentido, advirtieron que será aun peor para los trabajadores que no podrán hacer sus actividades de manera remota.

“El impacto de esta crisis en los hogares de bajos ingresos es particularmente fuerte, y puede llegar a lastrar los progresos en la lucha global contra la pobreza hechos desde la década de 1990”, manifestaron.

A la vez, señalaron que el desplome en el comercio internacional será otro factor de afectación, por la escasa demanda de bienes y servicios a nivel mundial, lo que incluye sin lugar a dudas a la industria del turismo.