El Gobierno de Uruguay anunció el reinicio de las clases presenciales en tres etapas

En una conferencia de prensa realizada en la Torre Ejecutiva este jueves 21, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, informó que los días 1, 15 y 29 de junio son las fechas elegidas para la reactivación del año lectivo 2020 de forma presencial.

“Estamos convencidos de que el riesgo es mínimo y tiene que existir la voluntad de los padres para decidir si los niños participan o no”, aseguró el mandatario, quien estuvo acompañado por el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira; el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Robert Silva; y el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva.

El presidente señaló que la salud es lo que más preocupa al Gobierno y que, por lo tanto, se adoptan medidas de reactivación progresiva, que comenzaron con las escuelas rurales, el 22 de abril, con asistencia de los niños de acuerdo con la voluntad de parte de sus familias. El porcentaje de niños que concurre en la actualidad llega al 50%.

Lacalle Pou indicó que, luego de ese comienzo en abril, se realizaron hisopados para detectar COVID-19 en personal docente y de servicio, con resultados favorables. Una situación similar ocurrió en el sector de la construcción, con 400 estudios realizados a trabajadores, acciones que permitieron llegar a la etapa de reinicio de actividades.

El jefe de Estado aseguró que el cronograma de reinicio de clases está respaldado por el grupo científico de asesores honorarios, que elaboró protocolos de trabajo con la finalidad de dar un paso prudente en la apertura de los sistemas educativos.

Asimismo, destacó el trabajo intenso de la comunidad educativa para el retorno, así como el esfuerzo para que miles de niños permanecieran conectados a sus aulas de manera virtual. “El retorno a clases es voluntario”, afirmó.

“El Gobierno piensa, elabora, escucha, se asesora y toma decisiones convencido, pero todo depende del comportamiento de los uruguayos, y el distanciamiento físico sostenible está en la clave del retorno a las actividades”, aseguró. Además, apeló al uso responsable de la libertad de los ciudadanos uruguayos en este escenario de “nueva normalidad”.

“No queremos bajar las exigencias de la educación para los alumnos que no accedieron a las plataformas”, sostuvo. En ese marco, detalló que el próximo 25 de mayo regresarán a los locales escolares los directores y docentes, tras un cuidado especial en limpieza, para revisar la concurrencia, convocar a quienes no se conectaron en forma virtual y realizar tutorías para un aprendizaje más individual, para que no se siga profundizando la brecha educativa.

Calendario

El presidente del Codicen, Robert Silva, dijo que el retorno a clases se realizará respetando “todas las cuestiones sanitarias”. Además, se solicitó autorización para convocar a los exámenes, ya que muchos estudiantes no terminaron sus ciclos educativos.

También se informó que las vacaciones de invierno serán, en principio, por una semana, entre el 7 y el 12 de julio.

“Lejos estamos de flexibilizar y bajar las exigencias, estamos avanzando en la fijación de objetivos curriculares para adecuar aprendizajes a la realidad que hoy vive el país”, puntualizó.

Primera etapa de habilitación: 1° de junio

Se extiende el reinicio de la educación rural presencial a todo el país y a todas las modalidades, incluyendo las de educación media. Se reabren escuelas que atienden a estudiantes de particular vulnerabilidad educativa y social en todo el país, excepto Montevideo y el área metropolitana. Se habilita la apertura de las escuelas de educación especial en todo el país, lo que será instrumentado paulatinamente, atendiendo a las características de cada centro. También se reabre el último año de educación media superior (bachillerato) de Secundaria y UTU, excepto en Montevideo y el área metropolitana.

Segunda etapa de habilitación: 15 de junio

Se habilita la apertura de los centros de primera infancia y de educación inicial en todo el país. Esto incluye a los centros de atención a la infancia y la familia (CAIF), los centros de educación inicial de ANEP y los centros privados de primera infancia. Se reabren todas las escuelas primarias públicas y privadas, excepto en Montevideo y el área metropolitana. Se habilitan todos los liceos públicos y privados, así como la formación técnica, tanto de nivel medio como terciario, excepto en Montevideo y el área metropolitana. Se reabre únicamente el último año de educación media superior (bachillerato) de Secundaria y UTU en Montevideo y el área metropolitana y el último año de formación en educación en todo el país.

Tercera etapa de habilitación: 29 de junio

Se habilita en todo el país la reapertura de todos los demás centros de educación primaria, secundaria y técnica, tanto pública como privada.