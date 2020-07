El gobierno israelí criticó una masiva protesta

El viceministro de Salud de Israel, Yoav Kisch, dijo ayer que las manifestaciones en Tel Aviv son como un “ataque terrorista sanitario”. Más de 10.000 personas se concentraron para exigir una mayor ayuda económica, y así poder enfrentar las dificultades provocadas por las medidas impuestas para paliar las consecuencias de la pandemia.

En un contexto donde el país sufre una segunda ola de contagios de coronavirus, Kisch criticó la protesta donde una multitud llenó la icónica plaza Rabin, sin respetar el distanciamiento social.

Las autoridades policiales habían autorizado el acto, pero solo con un máximo de 1800 asistentes, número ampliamente desbordado. Un portavoz de la policía manifestó que tres agentes fueron heridos al ser atacados con gas pimienta, y que se arrestaron a 20 individuos que "provocaron daños en áreas públicas y bloquearon calles".

El descontento de la población es porque consideran insuficientes las medidas económicas del poder Ejecutivo, en especial en el caso de los trabajadores autónomos y sectores del turismo. En sintonía, el ministro de Finanzas, Israel Katz, aseguró ayer en una entrevista radial que están trabajando en un nuevo plan económico que fue anunciado la semana pasada por el primer ministro, Benjamín Netanyahu.

Además, Katz sostuvo que "cualquiera que use la violencia no conseguirá sus objetivos" y agregó que hasta que no se encuentre la vacuna “habrá sectores que se verán perjudicados y se cerrarán y reabrirán”.

Sin embargo, quienes asistieron a la movilización se pronunciaron en contra de este nuevo plan que, entre otras medidas, extiende los beneficios especiales de desempleo hasta junio del 2021, y prevé aportes a pequeños y medianos comercios. El pedido fue para que se les brinde una solución inmediata a los trabajadores autónomos, independientes y asalariados, que están afectados por la crisis.

Hasta ayer, Israel registraba 38.200 casos de contagios y el total de fallecidos era 358 personas. En las últimas 24 horas se sumaron cuatro muertes, mientras que la cifra de hospitalizados en estado grave era de 141; 48 de ellos conectados a respiradores.