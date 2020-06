El papa Francisco designa a obispo de La Matanza como nuevo titular de la diócesis de San Luis

El papa Francisco nombró hoy a monseñor Gabriel Barba, hasta ahora obispo de la diócesis de Gregorio de Laferrere -del partido bonaerense de La Matanza- como nuevo titular de la diócesis de San Luis. Reemplazará al obispo saliente, monseñor Pedro Daniel Martínez Perea, cuya renuncia se debe a "una decisión eclesial".

Barba, de 56 años, había sido designado en la diócesis bonaerense en 2013 por el papa Francisco, y es presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación Social.

El obispo saliente, quien en noviembre pasado había prohibido la promoción y formación de "monaguillas" en todas las iglesias de la diócesis , dijo que venía madurando esta decisión desde principios de año.

Indicó que su alejamiento del cargo no está vinculado a temas de salud sino a "muchas razones personales" y también a "decisiones que toma la Santa Sede".

"A lo mejor uno piensa que alejándose otra persona hará mejor la tarea, también puede ser que algunos se sientan mejor con mi renuncia, pero no es ni cansancio, enfermedad ni un problema de salud sino es algo pastoral", enfatizó monseñor Martínez.

Desechó razones políticas partidarias o de gobierno como motivos de su renuncia, y destacó que con el gobierno de San Luis ha existido una relación de respeto mutuo.

Al referirse a políticas internas de la iglesia como motivos de su dimisión respondió que "algunos dirán que sí, otros que no, pero no me gustan estos temas porque en realidad Dios está por encima y uno ve la historia y Dios sabe".

El obispo de San Luis, Pedro Daniel Martínez, en una polémica decisión, prohibió en noviembre pasado la promoción y formación de "monaguillas" en todas las iglesias de la diócesis y dispuso por decreto del Obispado mantener la costumbre litúrgica de aceptar solo varones para el servicio del altar.

Con esta designación, Barba es el séptimo obispo de la diócesis de San Luis, creada en 1934 por el papa Pío XI, y que alberga cerca de 440.000 habitantes.