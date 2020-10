Elecciones en Bolivia: el Tribunal Supremo Electoral suspendió el conteo preliminar

En el inicio de la jornada electoral en Bolivia, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de ese país anunció que no utilizará el sistema de resultados preliminares para el conteo de votos para no generar “incertidumbre” en la población y solo se trabajará con datos oficiales. De este modo, el resultado de los comicios, que tienen a Luis Arce del Movimiento al Socialismo (MAS) como candidato favorito, no se conocieron al cierre del domingo.

El presidente del TSE, Salvador Romero, informó que “por responsabilidad con el país” se decidió no utilizar el sistema de Difusión de Resultados Preliminares (Direpre), ya que no desean generar incertidumbre en los bolivianos en un “clima de alta polarización”.

Romero brindó una conferencia de prensa en La Paz y explicó que se buscaba un sistema de difusión de resultados preliminares que estén “cercanos” al resultado oficial, pero “cuando no existe la certeza y el volumen suficiente de información”, es mejor retirar esa forma de conteo.

Además sostuvo que la población podría estar presente en el recuento de votos, fotografiar el acta elaborada por los jurados electorales, mientras que los delegados políticos pueden tener una copia. Los resultados en el sistema de cómputo podrán ser verificables acta por acta, incluyendo la fotografía del acta y la transcripción de los resultados.

Por su parte, los veedores internacionales manifestaron su apoyo al TSE. La OEA, el Centro Carter y la Unión Inte-ramericana de Organismos Electorales (Uniore) destacaron en un boletín que la medida “privilegia la certeza y busca evitar poner en riesgo la difusión correcta de los resultados”.

Según las encuestas, Arce es el favorito para erigirse triunfador en estas elecciones con más del 44% de los votos. Más atrás se ubican Mesa con el 34% y Camacho con el 15%. Si el candidato del MAS no supera el 40%, deberá ir a balotaje el 29 de noviembre.

Más de 142.500 bolivianos votan en Argentina

Un total de 142.568 bolivianos estaban habilitados para sufragar desde nuestro país, hogar de la mayor comunidad boliviana en el exterior y donde también reside, desde diciembre pasado, el expresidente Evo Morales.

Del total de 7,3 millones de personas que acudieron a las urnas, 301.631 están censados en el exterior. De ese total, un 47% está inscrito en la Argentina, donde oficialmente residen unos 450.000 bolivianos.

La votación en la Argentina se realizó en 508 mesas de sufragio, distribuidas en 78 recintos electorales. Debido a las restricciones sanitarias que rigen en nuestro país desde marzo pasado por la pandemia de Covid-19, los votantes debían acudir a su respectivo colegio electoral en una franja horaria determinada, según su número de documento, habiendo tramitado previamente un permiso especial de circulación.