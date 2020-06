España: denuncian que un policía mató un perro sin razón

Ocurrió en Elche, España. El video de la denuncia del asesinato se hizo viral en las redes sociales, porque el hombre afirma con énfasis que el perro es bueno y que nunca mordió a nadie.

Según afirma el propietario, el policía le metió tres tiros al perro y no entiende por qué no llamaron a la perrera antes de asesinarlo a sangre fría. El animal, era una mezcla entre Bóxer y Labrador. Desde la policía no niegan que la historia haya sido real, por lo que ya se pusieron a investigar sobre el asunto.