Expertos contradicen a la OMS: el coronavirus se transmite por el aire

Científicos de 32 países firmaron un documento donde aseguran que el virus pandémico puede propagarse por aire en partículas pequeñas. En total son unos 239 científicos los que rubrican una carta que entra en conflicto con lo que ha sostenido la Organización Mundial de la Salud, es decir, que el coronavirus se propaga principalmente por grandes gotas respiratorias que, una vez expulsadas por las personas infectadas al toser o estornudar, caen rápidamente al suelo.

En una carta abierta a la OMS, los expertos esbozan las pruebas que demuestran que las partículas más pequeñas pueden infectar a las personas. Además, en el documento exhortan al organismo de la ONU

a que revise sus recomendaciones. La carta, aseguraron, será publicada en los próximos días en una revista científica.

Si bien la OMS no clausura la discusión sobre la posibilidad de que el coronavirus se transmita por aire, para la líder técnica del organismo, Benedetta Allegranzi, esta teoría “ciertamente no está apoyada por pruebas sólidas o incluso claras”.

Los más de doscientos expertos coinciden en que la OMS está guiada por una visión rígida y demasiado “medicalizada” de las pruebas científicas. Además, sugieren que el organismo es lento y reacio a actualizar sus lineamientos. Por otra parte, reconocen que el trabajo de la entidad es elogiable en tanto promotor de información diaria sobre la pandemia.

Desde el mes de abril, los expertos –que en muchos casos también son consultores del organismo– mantienen reuniones periódicas con la OMS, en las que exponen numerosas pruebas de transmisión aérea del coronavirus, en particular en espacios interiores mal ventilados y abarrotados. No obstante, la Organización Mundial de la Salud no cambió la dirección de su discurso.

“La tos y el habla generan aerosoles”, señala Linsey Marr, firmante del documento y experta en transmisión aérea de virus en Virginia Tech. Y si bien los científicos no han podido cultivar el coronavirus a partir de aerosoles en el laboratorio, esto no quiere decir que los aerosoles no sean infecciosos, apuntó. Frente a esto, los científicos hacen un llamado al “principio de precaución”, a partir del cual la OMS debería asumir lo peor del virus, aplicar el sentido común y recomendar la mejor protección posible.