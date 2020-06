Fiesta fatal: mataron a un nene en su cumpleaños

El conmocionante hecho ocurrió en Plabetá, Río de Janeiro. Una familia celebraba el cumpleaños número 4 del pequeño Enzo, quien realizó un festejo bajo la temática del "Increíble Hulk". Pero todo se rompió cuando llegó un amigo de su padre, que era un ex soldado.

Pedro Vinicius de Souza Pedidor, de 21 años, no estaba invitado a la fiestita y fue específicamente a dañar al pequeño. Cuando ingresó al domicilio, primero lo abrazó y luego, lo asesinó a quemarropa de un disparo. Pese a intentar escapar, el padre del pequeño lo atrapó y le quitó el arma, pero no se animó a matarlo. "No es mi naturaleza", señaló el hombre en estado de shock.

Por su parte, el asesino fue detenido por la Policía y puesto en prisión preventiva. Los efectivos le secuestraron el revólver con el que realizó el disparo y fue acusado de portación ilegal de un arma y de homicidio culposo.

Aún se desconocen las razones por las cuáles el asesino mató al niñito de cuatro años. Aunque se estima que es por viejos rencores con su amigo y una especie de ajuste de cuentas. Otras versiones señalan que el jóven poseía un estado de locura en el último tiempo.