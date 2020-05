Francia: crece la cifra de desempleados tras la cuarentena

Además de generar estragos en la población por la cantidad de muertes, el nuevo virus en Francia se llevó por delante miles de puestos de trabajo. Por ello, las cifras de desempleo en ese país continúan su crecimiento acelerado.

Según los registros del gobierno a cargo del presidente Emmanuel Macron, 4.575.500 personas se anotaron en el registro de pedido de prestaciones por desempleo en abril, casi 900.000 más que en el mes de marzo.

Estas cifras marcan el mayor récord de desempleo en Francia desde el año 1996. Las autoridades señalaron que, en muchos casos, se debe a que los contratos que terminaron durante el periodo de cuarentena no fueron renovados. “Además, se debe a que, en el contexto actual, las empresas no están contratando, no a que estén despidiendo masivamente” aseguraron desde el Ministerio de Trabajo.

Desde el recinto también aclararon que estas cifras no registran a los 8 millones de trabajadores que durante abril cobraron el fondo temporario de desempleo. Ellos están retornando a sus puestos laborales, gradualmente, a la vez que se habilitan nuevos rubros.

En este sentido, el gobierno comenzó por dar apoyo a la industria automotriz para mantener y generar nuevos puestos de trabajo. “La crisis sanitaria trajo un final masivo y brutal a la industria automotriz francesa. Es parte de nuestra economía, miles de empleos. Nuestro apoyo a ellos se incrementará masivamente” manifestó el presidente Macron.

Mientras tanto, el primer mandatario evalúa la próxima flexibilización de la cuarentena en ese país, que ya lleva un total de 149.000 contagios y 28.662 fallecidos por esta causa. 66 de ellos en las últimas 24 horas.

“Con los científicos y con el gobierno nos movilizamos para tener éxito en la próxima etapa de flexibilización. La prioridad sigue siendo y seguirá siendo la salud de los franceses” aseguró Macron.