Indignante: futbolista mató a su hijito porque tenía coronavirus

Indignante e inimaginable. Cevher Toktas, jugador del Bursa Yildirim de Turquía, asesinó a su pequeño hijo de 5 años por tener síntomas de coronavirus. Además admitió que no sentía amor por él: "nunca lo quise", señaló con frialdad.

Todo comenzó cuando el pasado 23 de abril, Toktas llevó a su hijo a un hospital por presentar síntomas de Covid-19. Debido a la alta fiebre y la tos seca del pequeño, lo pusieron en cuarentena tanto al niño como al padre. El último día de internación en el hospital, el nene presentó problemas para respirar y fue llevado a la Unidad de Cuidados Intensivos. Tras dos horas, murió y tanto los médicos como las autoridades forenses, señalaron que su deceso, fue un síntoma común por la pandemia.

Pero semanas después, el jugador admitió el crímen en una estación de servicio. "Presioné una almohada sobre mi hijo, quien estaba acostado boca arriba. Durante 15 minutos presioné la almohada sin levantarla. Una vez que se dejó de mover, tras luchar un tiempo, levanté la almohada. Luego grité a los médicos para evitar cualquier cospecha sobre mí".

Además destacó que nunca sintió amor por el pequeño: "nunca lo amé desde que nació. No sé porque no lo amé. La única razón por la que lo maté, es porque no me gustaba. No tengo ningún problema mental".

Tras confesar, Toskas fue arrestado y será juzgado por "asesinato a pariente cercano". Si lo declaran culpable, le darán perpetua. Además el cuerpo del chico fue dispuesto a las autoridades para la correspondiente autopsia y establecer las causas reales de su deceso.