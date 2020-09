Inglaterra endurece medidas sanitarias en la región con más cantidad de contagios

Inglaterra vive por estas horas una “segunda joroba” de la pandemia, según calificó el primer ministro Boris Johnson en referencia a la nueva ola de contagios de coronavirus que atraviesa no solo el país, sino todo Europa. El último parte registró casi 4.000 nuevos casos, la mayor cifra diaria desde el mes de mayo.

Las medidas impulsadas por el gobierno para aplanar la curva de contagios alcanzan a casi dos millones de personas de varias localidades del noreste inglés. En esa región estarán prohibidas las reuniones familiares; además, los bares no podrán servir en la barra, sino únicamente en las mesas. En tanto, los lugares de esparcimiento deberán cerrar entre las 22 y las 5, y no podrá usarse el transporte público excepto para fines esenciales, como viajar a la escuela o al trabajo. Asimismo, se prohibió salir de vacaciones con personas con las que no se convive.

Las medidas tendientes a contener un nuevo brote fueron anunciadas en el Parlamento por el ministro de Salud británico, Matt Hancock, en un contexto de gran descontento popular con el gobierno por las medidas adoptadas frente a la crisis.

“La única manera de asegurarse de que el país pueda disfrutar las Navidades es ser duro ahora”, dijo Johnson sobre la batería de medidas.