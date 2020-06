La OMS advierte sobre propagación del COVID-19 en América y retoma investigación de hidroxicloroquina

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió esta tarde sobre el aumento de casos de coronavirus COVID-19 en América Latina, e informó que la investigación de la hidroxicloroquina como tratamiento para esta enfermedad fue retomada luego de una auditoría de seguridad.

En una conferencia de prensa realizada esta tarde en vivo a través de la web de la OMS, el director general del organismo, el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que “más de 100 mil casos de COVID-19 han sido notificados a la OMS en cada uno de los últimos cinco días; en las Américas seguimos teniendo la mayor cantidad de casos y durante varios de los últimos días la cantidad de casos notificados en las Américas ha sido mayor que en el resto del mundo”.

“Estamos especialmente preocupados por los países de América Central y del Sur que están experimentando una aceleración de la epidemia; también vemos casos en ascenso en el Mediterráneo Oriental, en el sudeste asiático y en África pero con cifras mucho menores”, detalló.

El funcionario indicó que “la cantidad de casos en Europa sigue disminuyendo, ayer vimos la menor cantidad de casos notificados en Europa desde el 22 de marzo”.

Tedros recordó que “la semana pasada el grupo ejecutivo del ensayo de solidaridad decidió aplicar una pausa temporal a la rama de ensayos sobre la hidroxicloroquina porque se habían presentado preocupaciones sobre la seguridad de este medicamento”.

“Esta medida se tomó como precaución porque se están revisando los datos de seguridad que están siendo estudiados por el comité de vigilancia y seguridad del Ensayo de Solidaridad”, explicó.

El director General de la OMS aseguró que “sobre la base de los datos de mortalidad disponibles, los miembros del comité recomendaron que no hay motivos para modificar el protocolo de ensayos, y el grupo ejecutivo recibió esta recomendación y decidió que se siga con todas las ramas del Ensayo de Solidaridad, incluída la hidroxicloroquina”.

“Hasta ahora hay más de 3.500 pacientes que participan en estos estudios en 35 países y la OMS está comprometida para que se acelera el desarrollo de terapias y vacunas para servir con ciencia y solidaridad”, completó Tedros.

En este sentido, el director Ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, el irlandés Michael Ryan, afirmó que “tenemos que ir con mucho cuidado, pensar que el uso o no de un medicamento en un país puede aumentar o no la cantidad de casos no es algo que se pueda hacer, lo que la OMS y otras autoridades sanitarias realizaron fueron controles aleatorios para ver cuáles son los medicamentos efectivos y cuáles ayuda a los pacientes a recuperarse”.

“Hay algunos estudios de recuperación y otros estudios por todo el mundo para tratar de ver cuáles son los medicamentos más efectivos entre los que se están usando contra el COVID-19”, completó.