La OMS recomienda vacunarse contra la gripe para luchar contra el Covid-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) destacó que la aplicación de la vacuna contra la gripe, con el fin de generar mayor respuesta al coronavirus. Además mostró su preocupación por el aumento de casos en el hemisferio norte y destacó que habrá que adaptarse al Covid-19.

"La buena noticia es que tenemos una vacuna contra la gripe. Enfatizamos el uso de la vacuna de la influenza en el hemisferio. Por favor, esperamos que haya un buen uso de la misma contra la gripe", remarcó María VanKerkhove, responsable técnica de la respuesta al coronavirus.

Además dijo que la pandemia no desaparecerá y que la sociedad deberá acostumbrarse a ella: "No está agotada y no va a desaparecer. Especialmente en los países que entran en la temporada de invierno, donde la gente va a estar mucho más tiempo adentro".