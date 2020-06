La pandemia ya causó 400.000 muertes en todo el mundo

Hay una pandemia que se lleva seres queridos y hay otra que se traduce en números. Listas que simplemente reflejan números, porcentajes y estadísticas. Las muertes causadas por la Covid-19 ya alcanzaron las 400.000 según el conteo de la Universidad Johns Hopkins, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene una cifra más conservadora, de 395.779.

Por otra parte, el centro universitario que lleva a cabo el conteo observó que el número de contagiados continúa creciendo rápidamente y se acerca a los 7 millones. Una cifra nuevamente mayor a la registrada por la OMS, que mide 6,7 millones.

Hace varias semanas que el epicentro de la pandemia se mudó de Europa a América. En la actualidad, la lista que ningún país quiere encabezar tiene primero a Estados Unidos con más de 1,9 millones de contagiados y más de 109.000 muertos. Estos números abrumadores son seguidos por otros también increíbles con Brasil, más de 672.000 de contagiados y casi 36.000 fallecidos.

En Europa, Rusia tiene más de 467.000 contagiados y alrededor de 5.800 víctimas fatales, Reino Unido 286.000 casos aproximadamente y más de 40.500 muertos. Y en Asia, India cuenta más de 247.000 infectados y casi 7.000 fallecidos.

Hoy por hoy, las curvas no paran de crecer en América y Europa y Asia, hasta el momento, no registran rebrotes importantes.

La lista elaborada por la universidad norteamericana tiene a Italia, a España y a los países europeos que supieron ser el epicentro de la pandemia durante marzo, con reaperturas graduales. Proceso que se prolongará a lo largo de su verano por el territorio europeo.

En el listado continúan los otros países del continente americano que siguen profundizando su crisis sanitaria: Perú con más de 191.000 casos y más de 5.300 muertos, Chile con más de 127.000 infectados y más de 1.500 fallecidos y México con más de 113.000 personas con Covid-19 y más de 13.500 víctimas fatales.

Si hay presidentes que no miran los números, o al menos aparentan no dar cuenta de ello, son los de Estados Unidos y Brasil. Mientras ambos fuerzan las reaperturas, otros mantienen las cuarentenas con algunas flexibilizaciones, o no. Como en Chile, que ahora imponen la versión más dura del aislamiento, tras un fuerte rebrote de casos.