Líderes mundiales buscan garantizar la gratuidad de la vacuna contra el coronavirus

Antes de la reunión de la Asamblea Mundial de la Salud, un grupo de más 140 líderes mundiales, expertos y sabios instaron este jueves a garantizar que las vacunas, diagnósticos, pruebas y tratamientos de COVID-19 se suministren de forma gratuita en todo el mundo.

El pedido fue canalizado mediante una carta abierta firmada por el presidente de Sudáfrica y de la Unión Africana, Cyril Ramaphosa; la expresidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, María Fernanda Espinosa; y el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, entre otros expertos, en la que solicitan a todos los gobiernos del mundo aunar esfuerzos para apoyar una vacuna de carácter "popular" contra la enfermedad.

La iniciativa busca que la misma esté exenta de patentes, se produzca en serie, se distribuya equitativamente y se ponga a disposición de forma gratuita a nivel global.

La acción fue coordinada por ONUSIDA y la confederación de organizaciones no gubernamentales Oxfam, con el lema prioritario de salvar vidas.

Los tres pedidos específicos fueron asegurar el intercambio obligatorio de todos los conocimientos, datos y tecnologías relacionados con el COVID-19 a nivel mundial, a fin de garantizar que cualquier nación pueda producir o comprar dosis asequibles de vacunas, tratamientos y pruebas.

Por otro lado, establecer un plan global y equitativo de fabricación y distribución rápida de las vacunas, tratamientos y pruebas que esté totalmente financiado por las naciones ricas y que garantice la transparencia "a precios de costo real" y suministros de acuerdo con las necesidades en vez de las capacidades de pago.

También, garantizar que las vacunas, los diagnósticos, las pruebas y los tratamientos se proporcionen gratuitamente a todos, en todas partes, priorizando aquellas personas más vulnerables.

"La vacuna COVID-19 no debe pertenecer a nadie y ha de ser gratuita para todos", afirmó Helen Clark, la ex primera ministra de Nueva Zelanda y ex administradora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.