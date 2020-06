Los famosos involucrados en la supuesta red de tráfico de menores

La cuenta @youranonnews, perteneciente a "Anonymous", publicó en la madrugada del domingo un video que amenazaba al gobierno de Estados Unidos con difundir material que involucraba al presidente Donald Trump, si es que no juzgaban a los policías como se debe.

Como no tuvieron respuesta por parte del gobierno, comenzaron a divulgar información por Twitter. Dichos datos involucran a importantes personalidades destacadas con el tráfico de menores, algo que el famoso DJ Avicii en su single "For a Better Day" había anticipado anteriormente. Además, da la "casualidad" que el videoclip es protagonizado por un hombre muy parecido a Donald Trump, por lo que sería una señal de que sabía del entramado.

En el documento de Anonymous, remarcan a varios famosos muy reconocidos mundialmente: Naomi Campbell, Alec Baldwin, Phil Collins, Bill Clinton, Mick Jagger, Dustin Hoffman, Donald Trump, Woody Allen, Kevin Spacey, Elizabeth Hurley, Charles Spencer, Sandy Berger, Tony Blair, Bill Cosby, Gustavo Cisneros, Muda Hassanal Bolkiah, Janice Dickinson, Minnie Driver, Chris Tucker, Elie Wiesel, Graydon Carter, Tom Barrack, Prince Andrew, Hamish Bowles, Mortimer Zuckerman, Barbara Walters, Bill Richardson y Courtney Love.