Lula lanzó duras críticas contra Bolsonaro y aseguró que Brasil está en manos del ministro de Economía

El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó hoy que el mandatario Jair Bolsonaro es el "bobo de la corte", ya que según su visión el Gobierno está en manos del ministro de Economía, Paulo Guedes, a la vez que descartó que las Fuerzas Armadas se dediquen a perpetrar un golpe a favor del actual jefe del Estado.

"En este gobierno, Bolsonaro es el bobo de la corte. El que gobierna y hace las cosas es Guedes. Él es el que dicta las reglas, el que vende las empresas, el que recorta salarios y saca derechos", afirmó Lula en una entrevista.

El dirigente del Partido de los Trabajadores, quien no puede ser electo debido a dos condenas en segunda instancia por corrupción, consideró que el gobierno de Bolsonaro es un "chiste" a raíz de la composición de su gabinete de ministros.

Lula rechazó la negativa de Bolsonaro a sumarse a políticos aliados y opositores que firmaron un manifiesto por la democracia. "En esos manifiestos no se habla de defensa del trabajador ni se critica a la política económica", afirmó Lula.

Por otra parte, el ex presidente dijo que no cree que Bolsonaro pueda dar un autogolpe o un golpe con las Fuerzas Armadas. "Todo eso que se dice no pasa de bravuconadas del presidente y de los generales en pijama (retirados) que lo acompañan. No veo clima para las Fuerzas Armadas entrar en una aventura y dar un golpe. Lo más fácil es dar un golpe pero lo más difícil es administrar el golpe", aseguró.

Por último, Lula dijo que defiende el juicio político como forma de sacar a Bolsonaro del poder por atentar contra la salud pública ante la pandemia.