Madrid: sin muertes, pero con contagios

En las últimas 24 horas, la comunidad de Madrid no registró muertes por coronavirus, pero continúan los contagios, según adelantó en sus redes sociales la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso.



“Nosotros reportamos cada día al Ministerio de Sanidad las cifras del día anterior de fallecidos con PCR o diagnóstico clínico confirmado, y este domingo no hemos reportado ninguna”, confirmó la vocera de la Consejería de Salud, citada por el diario local El País.



“Entre todos podemos conseguir que esta pesadilla no se repita”, agregó Díaz Ayuso, antes de la publicación del informe epidemiológico que difunde a diario el gobierno regional.

No obstante, habrá que esperar unos días para confirmar las cero muertes, ya que en ocasiones las notificaciones de la fecha de defunción tardan más de un día.



La capital española contabiliza 9.189 muertes en los hospitales, a los que se suman 5.887 en centros sociosanitarios, 910 en domicilios y 28 en otros lugares, como la vía pública.



En tanto, a nivel nacional, el Ministerio de Salud español informó que se contabilizaron tres nuevas muertes el domingo, cinco menos que el sábado y eleva la cifra total a 28.341 fallecidos.