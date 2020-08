Malasia detectó casos de mutación del coronavirus

Malasia ha detectado dentro del país algunos casos de la mutación del coronavirus conocida como D614G, que es la más infecciosa.

La mutación, que se ha convertido en la cepa predominante en Europa y EE.UU., fue detectada en al menos tres de los 45 casos de un grupo infectado cuando un hombre regresó de la India y violó la cuarentena de 14 días (por lo que fue detenido, multado y condenado a cinco meses de prisión). La cepa también se encontró en otro grupo de personas que regresaron de Filipinas.

"La gente debe tener cuidado y tomar más precauciones, porque esta cepa ahora se ha encontrado en Malasia", destacó el director General de Salud de Malasia, Noor Hisham Abdullah, en una publicación de Facebook. "La cooperación de la población es muy necesaria para que podamos romper juntos la cadena de infección de cualquier mutación", añadió.

La existencia de esta cepa podría significar que los estudios existentes sobre vacunas pueden ser incompletos o ineficaces contra la mutación, subrayó Noor Hisham Abdullah.

No obstante, la Organización Mundial de Salud (OMS), advierte que no existe ninguna evidencia que apunte a que la cepa causa un estado más grave de la enfermedad. Además, un artículo publicado en Cell Press afirma que es poco probable que la mutación tenga un impacto importante en la eficacia de las vacunas que se están desarrollando actualmente.

No hay pruebas epidemiológicas acerca de que la mutación sea considerablemente más infecciosa que otras cepas, comentó Benjamin Cowling, jefe de epidemiología y bioestadística de la Universidad de Hong Kong. La cepa "podría ser un poco más contagiosa. Todavía no tenemos suficiente evidencia para evaluar eso, pero no hay evidencia de que sea mucho más contagiosa", destacó Cowling.

Un equipo internacional de investigadores reveló en un estudio publicado en julio en la revista Cell que esta variación en el genoma viral del SARS-CoV-2 mejoró su capacidad de infectar células humanas y que es más infecciosa en cultivos celulares en condiciones de laboratorio. La mutación D614G provoca un pequeño cambio en la glucoproteína, la llamada 'espiga' que sobresale de la superficie del virus, que se vale de ella para entrar e infectar células humanas.

Por su parte, Thushan de Silva, profesor clínico principal en enfermedades infecciosas de la Universidad de Sheffield, indicó que los datos proporcionados por el equipo científico sugieren que "la nueva cepa estaba asociada con mayores cargas virales en el tracto respiratorio superior de pacientes con covid-19, lo que significa que la capacidad del virus para infectar a las personas podría aumentar. Afortunadamente, en esta etapa no parece que los virus con D614G causen una enfermedad más grave", agregó.