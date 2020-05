México: alerta de la ONU por violencia de género

n toda América Latina las mujeres y niñas forman parte del grupo de riesgo de una problemática que las acecha: la violencia de género. En este plano, México es uno de los países con mayor índice de ataque hacia las mujeres, y la ONU puso el foco de atención en ese país.

Según los datos brindados por el organismo que reporta a la Organización Mundial sobre temáticas de género, se advirtió que durante el aislamiento se han registrado más

ataques en hogares por parte de los hombres.

“La manera en que la crisis sanitaria afecta a las niñas y a las mujeres es distinta con respecto a cómo afecta a los hombres. La violencia se está exacerbando, y con el impacto económico es peor. Están enfrentando mayor vulnerabilidad” expresó Belén Sanz Luque, referente del organismo en México.

Los números son escalofriantes. Señalan el incremento que los movimientos de mujeres y las organizaciones vienen denunciando. Entre enero y marzo, se produjeron 244 femicidios y se recibieron 67.000 denuncias por violencia de pareja y familiar en ese país.

“Mujeres que se separaron de sus parejas porque eran víctimas de violencia y habían logrado buscar alojamiento han tenido que regresar. Pero, producto de las medidas que se han tomado y de no tener estabilidad ni sustento económico, no les quedó alternativa. La violencia no se rompe solo con salir de un lugar, también se necesitan garantías económicas” explicó Sanz Luque.

México cuenta con una Red Nacional de Refugios para alojar a las víctimas de violencia y la mayoría de ellos estaban totalmente ocupado al concluir la primera semana de mayo. En tanto, se registraron 35.022 contagios y 3.465 por

Covid-19. El virus de la violencia también acecha a las mujeres.

“Tenemos que reconocer el impacto específico de esta crisis en las mujeres y a la hora de poner en marcha un plan de recuperación, deben estar en el centro” y aclaró: “La manera en que la pandemia ha sacudido a nuestras sociedades y ha puesto al desnudo lo que se necesita cambiar, es justo una oportunidad. Una oportunidad hacia la igualdad de género, que es el cambio que más necesitamos” aseguró la referente.