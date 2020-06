Muerte y misterio en una pileta familiar en Estados Unidos

Una extraña escena sorprendió a los investigadores este lunes 22, en East Brunswick, Nueva Jersey, cuando encontraron en una pileta los cadáveres de una niña de 8 años su madre y su tío en la pileta familiar.

Las autoridades ya descartaron el desperfecto eléctrico y, si bien no dieron una causa oficial del ahogamiento, toda la evidencia sugiere que la causa fue que ninguno de los fallecidos sabía nadar.

La fiscalía ya se contactó con quién fue el contratista que se encargó de la construcción de la piscina pero no encontraron evidencia de alguna falla eléctrica.

Esto llevó a concluir que Bharat Patel, de 62 años, Nisha Patel, de 33 años, y la menor de edad, se habrían ahogado porque no sabían nadar y en la parte más profunda es de dos metros.

Según pudieron reconstruir, la niña se habría tirado a la pileta y como no sabía nadar, su tío intentó ayudarla, al no poder su madre también intentó intervenir pero no lo consiguió y las consecuencias fueron fatales para los tres.

Un vecino llamó al 911 al escuchar los gritos, pero cuando llegaron las autoridades e intentaron reanimarlos ya era muy tarde.