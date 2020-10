Nobel de Medicina para tres investigadores que descubrieron el virus de la hepatitis C

Los estadounidenses Harvey Alter y Charles Rice, y el británico Michael Houghton, fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento del virus de la hepatitis C, lo que permitió desarrollar un test para detectarlo en sangre y tratamientos contra esta enfermedad crónica que puede provocar cirrosis y cáncer hepático, anunció hoy el jurado de Estocolmo.

Su trabajo "es un logro histórico en nuestra continua lucha contra las infecciones virales", apuntó Gunilla Karlsson Hedestam, miembro de la Asamblea Nobel que entrega el galardón y indicaron que el premio es el primero directamente relacionado a un virus desde el 2008.

"En la década del 40 se estableció que había al menos dos tipos de hepatitis, a una se la denominó A y a la otra B. En la década del 60 se identificó al virus de hepatitis B y en 1974 el de hepatitis A. Sin embargo, se observó que la mayoría de las hepatitis que se desarrollaban después de transfusiones de sangre no eran ni A ni B", detalló a Télam el bioquímico e investigador de Conicet, Diego Flichman.

Según el jurado, esa observación la realizó Harvey Alter a finales de los años 70: "Esto permitió deducir que había al menos un tipo más de virus que causaba hepatitis y se pusieron a buscarlo por las técnicas que se disponían en ese momento pero ninguna permitió identificarlo", señaló el investigador argentino.

Flichman, quien desarrolló su tesis doctoral sobre el virus de la hepatitis C, detalló que "hacia 1989 Houghton logró identificar una parte de la secuencia del genoma con una técnica muy laboriosa y a partir de ello se logró caracterizar el genoma completo".

"Una de las dificultades que planteaba este virus es que no estaba relacionado con los que producen hepatitis A o B, o sea que había que buscarlo de cero. Para ello infectaron un chimpancé con una muestra de un paciente que tenía hepatitis 'no A no B' (porque era como se la llamaba hasta ese momento)", describió el investigador.

Y continuó: "A partir de ahí, ellos postularon que en el hígado de ese animal estaba el virus, entonces caracterizaron a través de la técnica de clonado todos los ARN que había en este órgano, que eran más de un millón; expresaron las proteínas codificadas por estos ARN y finalmente confrontaron las proteínas obtenidas contra el suero de los pacientes infectados con esa hepatitis, los cuales supuestamente presentaban anticuerpos específicos".

Lo que encontraron fue que "uno de esos ARN producía un péptido (una parte de una proteína viral) que fue reconocida por los anticuerpos del paciente; a partir de este hallazgo obtuvieron la secuencia de este clon y a partir de éste el resto del genoma viral", explicó Flichman.

Y continuó: "Al lograr identificar la secuencia genética del virus, se pudieron generar los test de diagnóstico lo que permitió implementar su uso en bancos de sangre, evitando la transmisión por transfusión".

Por su parte, Charles Rice analizó durante años la manera en la que el virus se replicaba, investigaciones que condujeron al surgimiento de un nuevo tratamiento revolucionario a principios de los años 2010.

Después del concedido a dos virólogos en 1946 (de Química), este Nobel se suma a los 17 galardones directamente o indirectamente vinculados a trabajos sobre los virus, según el exsecretario de la Academia sueca de Ciencias, Erling Norrby.

Aunque los Nobel serán anunciados esta semana, la ceremonia presencial de entrega de premios, prevista para el 10 de diciembre en Estocolmo, fue anulada debido a la pandemia de nuevo coronavirus.

Los laureados, que comparten cerca de un millón de euros, recibirán sus galardones en sus países de residencia.

El año pasado, el Nobel de Medicina fue para los estadounidenses William Kaelin y Gregg Semenza, y el británico Peter Ratcliffe por sus trabajos sobre la adaptación de las células a los niveles variables de oxígeno en el cuerpo, abriendo perspectivas en el tratamiento del cáncer y de anemia.

Mañana se concederá el Nobel de Física, el miércoles el de Química y el jueves, Literatura.

En tanto, el Nobel de la Paz será otorgado el viernes próximo en Oslo y el premio de Economía, creado en 1968, cerrará la entrega el lunes próximo.