Nueva York retoma la actividad económica gradualmente

Los comercios minoristas y el sector de la construcción del estado de Nueva York retomaron hoy la actividad suspendida por la pandemia de coronavirus, después de que el gobernador, Andrew Cuomo, emitiera un decreto para retomar gradualmente y con medidas de prevención la actividad económica.

En la ciudad de Nueva York, sin embargo, Cuomo extendió la cuarentena hasta el 28 de mayo dado que no cumple con los criterios del estado para retomar la actividad, informó hoy el diario The New York Times.

Según el decreto emitido anoche por Cuomo, cinco regiones del estado que no cumplen con requisitos clave como la disminución de los casos diarios de Covid-19, el aumento de testeos, disponibilidad de camas en los hospitales y capacidad de rastreo de casos, permanecerán confinados al menos hasta fin de mes.

Las regiones restantes, que incluyen los suburbios de la ciudad de Nueva York y el área de Buffalo, podrán reabrir "en el momento en que cumplan con los criterios de referencia".

La administración Cuomo dividió el estado en 10 regiones de las cuales cinco que cumplen con los requisitos fueron autorizadas a retomar la actividad.

Los comercios minoristas abrieron sus puertas pero solo para retiro por el local o envíos.

Los trabajadores de la construcción, por su parte, retomarán sus tareas desde el lunes y deberán incorporar nuevos hábitos a su trabajo, como la distancia social y el uso de tapa boca y lavado de manos.

Si el número de casos nuevos de coronavirus se mantiene bajo control, otras actividades podrán ser retomadas en algunas semanas.

La siguiente fase incluiría trabajos de oficina como profesionales, agentes de seguros y otros comercios minoristas mientras que los restaurantes, las instituciones educativas y los sitios de recreación quedarían pendientes para una fase posterior.

Junto con las aperturas regionales, Cuomo ha relajado otras medidas al permitir el trabajo a paisajistas y jardineros al igual que la apertura de autocines, un negocio para nostálgicos que venía creciendo antes de la pandemia y que ahora parece ser la única alternativa para la recreación de manera segura.

Las empresas que quieran reabrir deben presentar ante las autoridades un plan que describa de qué manera evitarán la propagación del coronavirus, una tarea para la que además del cubreboca y la distancia social se impone la necesidad de la división de trabajadores por turnos.

"El riesgo para nosotros es comenzar y volver a parar", dijo un Michael Sachse, CEO de una empresa de energía geotérmica. "Nuestra esperanza es que haya simplemente una rampa gradual y constante de regreso a los negocios como de costumbre. Pero de manera realista, puede que no sea así”.

Casi 1,5 millones de personas se han infectado con el nuevo coronavirus en Estados Unidos, de las cuales, 85.974 han muerto, 27.641 de ellas en el estado de Nueva York.