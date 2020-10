Rebrote de Covid-19: Madrid vuelve al confinamiento

El Gobierno de Madrid deberá implementar desde este viernes, y en contra de su voluntad, el confinamiento en la capital junto a otras duras restricciones sociales, después de que la mayoría de las regiones de España aprobaran de forma conjunta un plan para contener la segunda ola de coronavirus propuesto por el Ministerio de Sanidad español.



Desde las 22 de este viernes (hora España), Madrid entrará en confinamiento con restricciones para la entrada y la salida de la ciudad, salvo para actividades esenciales.

El plan contempla la prohibición de reuniones de más de 6 personas, así como restricción de la capacidad de bares y restaurantes al 50% y límites de horarios para la hotelería, que deberán cerrar a las 23 horas.

“El alcalde indicó que no tienen suficientes policías para controlar las entradas y salidas de la ciudad. Más que un confinamiento es un cerrojazo. Vamos a poder salir e ir a los bares. No es un confinamiento como el de marzo que no podíamos salir de casa, podremos ir a pasear, a los gimnasios, pero con un límite de horario y de aforo”, detalló Asell Sánchez, periodista en Madrid.

Así, Madrid será la primera capital de Europa en retroceder de fase como consecuencia de los rebrotes de coronavirus.