Reino Unido: Prohiben el sexo para las parejas que no convivan en un mismo hogar

La pandemia ha afetado negativamente las relaciones sociales en general. En plena cuarentena, los lugares de encuentro están vacios y los gobiernos de todas partes del mundo están luchando para reducir al máximo posible la circulación de personas.

Es por esto que el gobierno británico tomó una descisión polémica pero necesaria: se prohibieron las relaciones sexuales para las parejas que no convivan en la misma casa.

En realidad, la legislación establece que está prohibida la reunion de dos o más personas en lugares públicos o privados en el exterior o interior como también prohibe pasar la noche en un domicilio que no sea el propio sin una excusa razonable. Así se endureció el control sobre el desplazamiento de las personas y, cualquiera que incumpla, enfrenta severos cargos criminales.

Por eso si una pareja que no comparte el domicilio y es encontrada y no tiene una excusa razonable, se enfrenta a la justicia.

Si bien la regla no dice nada particularmente a lo que refiere a las relaciones sexuales, la prensa bautizó la regla como "prohibición del sexo", ya que no se puede pasar la noche en un domicilio que no sea el propio.

Según informó el vocero del gobierno, la idea es evitar que la gente pase la noche fuera de su casa y traslade consigo el virus pero ¿es posible controlar esto efectivamente?. Aparentemente la única forma que las autoridades puedan saber si alguien convive o no con la pareja, es ante la denuncia de algún vecino.

Es solo cuestión de tiempo para saber si la medida es efectiva o no pero, a priori parece que más que una solución es un problema.