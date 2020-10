“Se me cayó el tereré”

Después del incidente que tuvo como protagonista al fogoso Ameri, parecía que no había forma de superar semejante bochorno. Sin embargo, desde el honorable congreso del país vecino, decidieron ingresar a la competencia y no se quedaron atrás.

La insólita situación se dio durante una sesión en modalidad virtual por la pandemia de coronavirus, en ese momento el Diputado Roberto González sin disimulo ni vergüenza, apareció completamente desnudo frente a la cámara.

En una actitud despreocupada el diputado se pasea de aquí para allá como dios lo trajo al mundo. El momento fue televisado y por supuesto apareció en todos los medios locales.

Pero aún más insólito fue la justificación, estaba sin ropas no porque el debate fuera acalorado o el aire acondicionado no funcionaba sino, según sus propias palabras, porque se le cayó el tereré y no se percató que la cámara seguía encendida.

Lo de Ameri y ahora el desafortunado incidente con Roberto González deja en claro que tecnología y política no es una buena combinación.